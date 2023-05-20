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عبداللهيان : توجيهات قائد الثورة حددت مسار الجهاز الدبلوماسي في ايران

عبداللهيان : توجيهات قائد الثورة حددت مسار الجهاز الدبلوماسي في ايران
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، في معرض التنويه الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية خلال استقبال سماحته مسؤولي الخارجية اليوم، ان المواضيع والنقاط التي صرح بها سماحة القائد خلال اللقاء اليوم، ستكون نبراس طريق للجهاز الدبلوماسي (في ايران).

العالم - ايران

يتبع ...

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