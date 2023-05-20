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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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رويترز: الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة ببلدة دير عمار شمال شرق مدينة طرابلس
قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي يبعث رسالة الى الدورية البحرية الـ 86 للجيش الإيراني مهنئا رجالها الشجعان بابحارهم العظيم والناجح حول العالم
بحرية حرس الثورة الاسلامية تؤكد أن السفينة الأميركية بول هاملتون زعمت أن على متنها 3 من كبار قادة البحرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية
بحرية حرس الثورة الاسلامية في ايران تعلن عن رصد طيرانها المسير وسفن الدورية التابعة لها مغادرة السفينة الأمريكية "بول هاملتون" مضيق هرمز
أ ف ب: قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يقول انه سيسلم مدينة باخموت الاوكرانية في 25 ايار بعد فرض سيطرة كاملة عليها
مصادر روسية: قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية يعلن سيطرة قواته بالكامل على مدينة باخموت الاوكرانية
نائب رئيس حماس صالح العاروري: القدس مسؤولية كل الأمة ونحن في الصف الأول ولم نتوقف عن القتال وإعداد العدة لتحريره
نائب رئيس حماس صالح العاروري: الاحتلال حول القدس الى مركز وبؤرة الصراع وهو يتجه الى حسم هذا الصراع في المدى القريب
نائب رئيس حماس صالح العاروري: القدس هي مركز الصراع مع الاحتلال وقلب الصراع هو المسجد الأقصى الذي يعتقد الاحتلال أنه مركز الهيكل المزعوم
عبداللهيان : توجيهات قائد الثورة حددت مسار الجهاز الدبلوماسي في ايران
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش
قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، في معرض التنويه الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية خلال استقبال سماحته مسؤولي الخارجية اليوم، ان المواضيع والنقاط التي صرح بها سماحة القائد خلال اللقاء اليوم، ستكون نبراس طريق للجهاز الدبلوماسي (في ايران).
العالم
-
ايران
يتبع ...
تصنيف :
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
قائد الثورة
عبداللهيان
توجيهات
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.