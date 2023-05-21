السودان.. اتفاق على هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام

العالم - السودان

وأضافا أن الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.

ولم يحترم الطرفان عدة اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار، وتبادلا اتهامات بانتهاك العديد منها.

ومنذ اندلاع الحرب باءت بالفشل جهود عدة لإرساء هدنة دائمة، علما بأن ممثلين للطرفين يجرون محادثات في السعودية.

ويأتي الاتفاق الجديد في ظل مساعي دولية لدفع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لتسهيل المساعدة الإنسانية للشعب السوداني.

وتحذر الأمم المتحدة من وضع إنساني سريع التدهور في ثالث أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة، علما بأن ثلث السكان كانوا يعتمدون على المساعدات حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.