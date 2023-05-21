أب يتبرع بأعضاء نجله المتوفي ليرسم البسمة على وجوه 6 مرضى

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وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مبادرة الأب رسمت البسمة على وجوه المرضى وذويهم، حيث تمت زراعة القلب لطفل عمره 7 سنوات عانى من الفشل القلبي، فيما زُرعت إحدى كُليته لطفل عمره 12 سنة، بينما زرعت الأخرى لمريض عمره 16 سنة، والرئتان زُرعتا لمريض عمره 68 سنة، وتمت زراعة البنكرياس لمريض يبلغ من العمر 31 عاماً، عانى من جلسات الغسيل الدموي ومرض السكري، بالإضافة إلى زراعة الكبد لمريضة تبلغ من العمر 29 عاماً، لإنهاء معاناتها مع القصور الكبدي.



وقال مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور طلال القوفي، إن عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية، مبيناً أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، ومنها إدارة المدينة الطبية ب‍جامعة الملك سعود، وفريق المركز، والفرق الطبية المشاركة من المستشفيات الزَّارِعة.

