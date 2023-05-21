'بن فرحان' يؤكد حرص السعودية على حقن دماء السودانيين وتحقيق الأمن والاستقرار

العالم - السعودية

وأكد وزير الخارجية السعودي حرص السعودية، على حقن الدماء السودانية وأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، معربًا عن أمله في تمديد الاتفاق في وقت لاحق.

والجدير بالذكر هو أن وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقّعا خلال المحادثات الجارية في مدينة جدة بالسعودية، على اتفاق هدنة إنسانية لمدة 7 أيام.

واتفاقية الهدنة تنص على وقف لإطلاق النار يبدأ سريانه بعد 48 ساعة من لحظة التوقيع، كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة تتكون من السعودية والولايات المتحدة، وتتضمن ممثلين عن كل من الجيش وقوات الدعم السريع.

ويشمل الاتفاق أيضا خروج القوات العسكرية من المستشفيات والسماح بإصلاح المرافق الخدمية الأساسية، كذلك يلحظ الاتفاق تشغيل المستشفيات وتوزيع المساعدات الإغاثية على المحتاجين. وشدد الاتفاق على السماح بجمع جثامين قتلى الاشتباكات ودفنها.