هل البيض البني صحي أكثر من الأبيض؟

قد يكون هذا بمثابة مفاجأة، ولكن الاختلاف الفعلي الوحيد بين البيض البني والأبيض هو بالضبط اللون، كما تقول كريستال سكوت خبيرة التغذية المسجلة Top Nutrition Coaching، وفق موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.

وأوضحت سكوت: "يتم وضع البيض البني بواسطة سلالات من الدجاج ذات الريش الأحمر أو البني، بينما يتم وضع البيض الأبيض بواسطة سلالات من الدجاج ذات الريش الأبيض (..) تحدد سلالة الدجاج لون قشر البيض".

بغض النظر عن لون القشرة، فإن جميع البيض مصدر قوي للبروتين والسيلينيوم وفيتامين A وفيتامينات B، بالإضافة إلى الكولين الداعم للدماغ.

لذلك إذا كان هدفك هو شراء أكثر أنواع البيض الصحي، فلا يجب أن تبحث في العوامل الخارجية. تقول سكوت: "النظام الغذائي للدجاج وظروفه المعيشية يمكن أن تخبرك عن فوائد البيض أكثر من لون القشرة".

من الناحية الغذائية، لا يستحق البيض البني السعر الأعلى. فلماذا هي أكثر تكلفة في المقام الأول؟

تقول سكوت: "السبب في أن البيض البني غالبًا ما يكون أكثر تكلفة من البيض الأبيض، هو أن سلالات الدجاج التي تضع بيضًا بنيًا تميل إلى أن تكون أكبر وتتطلب المزيد من الطعام والمساحة والعناية من السلالات التي تضع البيض الأبيض".

والأكثر من ذلك، أن الدجاج الذي يضع بيضًا بنيًا يضع بيضًا أكبر قليلاً، وعادةً ما تضع الدجاجات التي تضع بيضًا بنيًا عددًا أقل من البيض بشكل عام.

كل هذه العوامل يمكن أن تجعل تربية الدجاج البياض البني والمحافظة عليه أكثر تكلفة، وهو ما ينعكس في سعر بيضها.