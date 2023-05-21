عمليتا إطلاق نار واستهداف لمركبات المستوطنين في الضفة الغربية

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" في الخليل، أطلق مقاومون النار صوب مركبة للمستوطنين بالقرب من مفترق إلياس بالقرب من مستوطنة “كريات أربع” بالخليل.

وشهدت المنطقة استنفار قوات الاحتلال قرب “كريات أربع” في الخليل، عقب عملية إطلاق النار تجاه مركبة للمستوطنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مخارج مستوطنة “كريات أربع” وينصب عدة حواجز قرب بلدة بني نعيم شرق الخليل؛ بسبب عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين.

وفي نابلس، رشق شبان بالحجارة حافلة للمستوطنين قرب قرية عينابوس جنوب نابلس، سبقها عملية إطلاق نار استهدف نقطة لجيش الاحتلال بمنطقة الطور في نابلس.

وفي سياق متصل، رشق الشبان الثائر حافلة مستوطنين بالحجارة على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوب نابلس، ما أدى لتضرر زجاج المركبة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في المنطقة وسط إطلاق النار صوب الشبان.

إلى ذلك اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وفي قلقيلية، ‎ألقى شبان قنابل محلية الصنع “أكواع” تجاه قوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي جنين، استهدف مقاومون بصليات من الرصاص الحي مروحية لقوات الاحتلال في أجواء مخيم جنين.

وفي القدس المحتلة، شهدت عدة مناطق في مدينة القدس وضواحيها مواجهات بين الشبان المقدسي الثائر وقوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية باندلاع مواجهات ضدّ قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال لتأمين اقتحامات المستوطنين.

واندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأغلقت قوات الاحتلال الطرق في سلوان عقب اندلاع.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة نجيب في طريق الواد بالقدس القديمة واعتدت على أهله، فيما شرعت بلدية الاحتلال بمخالفة مركبات الأهالي في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

واعتدى عشرات المستوطنين على منازل ومحال تجارية في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.