حِيَل لتنظيف البيت بسهولة وفاعلية

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حيل لتنظيف المنزل

هناك أفكار عديدة قد تحل لكِ بعض المشكلات المزعجة، أو تسهل عليكِ بعض الأمور الصعبة، إليكِ بعض هذه الأفكار والحيل:

تخلصي من رائحة القمامة بالليمون: يمكنكِ التخلص من رائحة القمامة سواء في المطبخ أو سلات القمامة الموجودة في أركان منزلك، عن طريق استخدام حلقات الليمون أو قشر الليمون بعد عصره.

نظفي الخلاط بسهولة: بعد استخدام الخلاط لعصر أي شيء، ضعي فيه كمية من الماء مع قطرات من الصابون، ثم شغلي الخلاط بالطريقة المعتادة، ثم اشطفيه، ستجدينه نظيفًا تمامًا.

نظفي إسفنجة المطبخ في الميكروويف: إسفنجة المطبخ غالبًا ما تكون متسخة وتحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا، ضعيها كل أيام عدة في الميكروويف 30 ثانية حتى تقتلي كل الميكروبات الموجودة فيها.

استخدمي الخل للتخلص من البقع: يمكنكِ التخلص من بقع الماء المترسبة على الأحواض والحنفيات عن طريق استخدام قطنة مبللة بالخل.

استخدمي كربونات الصوديوم لتنظيف الملابس: إذا كنتِ ترغبين في أن تبدو ثيابك البيضاء نظيفة وزاهية، فضعي مع الغسلة كوبًا أو نصف كوب من كربونات الصوديوم.

نظفي الميكروويف بالبخار: بمرور الوقت، تتراكم بقايا الطعام والدهون في أركان الميكروويف، ما يجعله متسخًا بشدة، لذلك احرصي من وقت لآخر على أن تضعي وعاء يحتوي على الماء وقليل من الخل داخل الميكروويف، وأشعليه خمس دقائق، حتى يتبخر الماء والخل ويزيل أي دهون أو أوساخ، ثم امسحيه بمنشفة مبللة بالماء.

نظفي لوح التقطيع بالليمون والملح: لوح التقطيع قد يحتوي على كمية كبيرة من الميكروبات بسبب تقطيع كثير من الأطعمة المختلفة عليه، كالخضراوات والفواكه واللحوم، قليل من الليمون والملح قد يفي بالغرض ويقتل كل هذه الميكروبات.

نظفي الزجاج بورق الجرائد: ورق الجرائد له قدرة هائلة على تنظيف الزجاج وتلميع المرايا وإزالة الرواسب المتعلقة بها، يمكنكِ استخدام ملمع الزجاج التقليدي أو الخل.