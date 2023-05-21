قوات 'فاغنر' الروسية تحررمدينة 'باخموت' الأوكرانية.. وبوتين يهنئ قواته

العالم - روسيا

هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "اكتمل تحرير مدينة أرتيموفسك"، مُستخدمة الاسم السوفياتي لــ"باخموت"،على إثر الأعمال الهجومية لوحدات فاغنر، بدعم من مدفعية وحدة الجنوب وطيرانها.

ومن جانبه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة فاغنر وجيش بلاده بعد إعلانهما السيطرة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" بيانا للكرملين جاء فيه أنّ "بوتين هنأ وحدات فاغنر الهجومية وكذلك جميع جنود وحدات القوات المسلحة الروسيّة الذين قدّموا لها الدعم اللازم لإتمام عملية تحرير أرتيموفسك"، الاسم السوفياتي لباخموت.