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احتفال باستقبال الدورية البحرية الـ86 للجيش الإيراني في ميناء بندر عباس

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

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شاهد بالفيديو.. لحظة بلحظة.. احتفال مهيب باستقبال الدورية البحرية الـ86 للجيش الإيراني في ميناء بندر عباس

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