'بلينكن' يؤكد لـ'البرهان' أهمية محادثات جدة لوقف إطلاق النار

العالم - الأميركيتان

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، إن بلينكن "ناقش يوم أمس مع البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية المحادثات الجارية في جدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار فعال قصير الأمد لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الضرورية".

وأضاف أن الوزير "أدان مجددا العنف من قبل كلا الطرفين والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين"، مؤكدا أن "الاتفاق في جدة سيسمح بتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة".

واختتم البيان قائلا إن أمريكا لا تتزعزع في دعمها للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني لحكومة مدنية وسودان مستقر وديمقراطي.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد عدة ولايات بالسودان بينها الخرطوم اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إثر خلافات بينهما.

وفي 6 مايو/ أيار الجاري، انطلقت المحادثات الأولية بين ممثلي الجيش السوداني وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة غربي المملكة.

وتوصّل الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بمدينة جدة الى اتفاق جديد يتضمن هدنة لمدة أسبوع.

وتم توقيع الاتفاق بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.