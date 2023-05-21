مراسل العالم يكشف عن حادث واجهته مدمرة دنا الايرانية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم من بندر عباس، ان المدمرة الايرانية دنا، واجهت أمواج يصل مداها الی 10 أمتار خلال رحلتها حول العالم.

وأكد نقلاً عن طاقم مدمرة دنا، ان احدی الامواج العظيمة التي واجهتها دنا، تسببت في انقلاب جزئي في المدمرة وصل الی 40 درجة مشيراً الی ان طاقم المدمرة استطاع السيطرة علی الموقف ولو لا مهارة هذا الطاقم لكان الانقلاب وصل الی اكثر من 45 درجة وحينها تنقلب المدمرة بالكامل ثم تغرق.

وتعتبر

تعتبر مدمرة "دنا" احدث الإنجازات الايرانية في مجال الدفاع وهي قادرة علی العمل كمنصة لحمل جميع أنواع المعدات وتعمل في البيئات الثلاث لرؤية البحر ومستوى البحر والفضاء فوق البحر و قادرة على الكشف والتعرف والمشاركة. وانهت دنا رحلتها حول الأرض بقطع مسافة فاقت الـ63 ألف کم.

وأشار مراسل العالم الی حضوره لمدة 4 أيام علی متن حاملة المروحيات "مكران" الإيرانية ضمن المجموعة البحرية 86 للجيش الايراني مؤكداً عدم وجود أي الاتصالات في هذه المدة، لكن الطاقم الايراني كان قديراً في ادارة الموقف.

هذا وعادت المجموعة البحرية 86 من رحلتها حول العالم ضمن استقبال وطني رهيب حضره كبار القادة العسكريين الايرانيين.