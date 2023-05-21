الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات اقتحام بن غفير للأقصى

الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات اقتحام بن غفير للأقصى
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، بأشد العبارات إقدام ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي الإسرائيلي" ايتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

العالم- الأردن

هذا واقتحم وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

ووصل المتطرف "بن غفير" في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت إذاعة (كان) العبرية، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال خلال اقتحامه باحات الأقصى إن "تهديدات حماس لا تجدي نفعاً، نحن أصحاب القدس وكل أرض إسرائيل"على حد زعمه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

222

روابط ذات صلة

بالفيديو..الوزير الصهيوني المتطرف 'بن غفير' يقتحم الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. كنعاني يتحدث للعالم عن رسائل الدورية البحرية 86

وفد عسكري إيراني رفيع المستوى يتوجه إلى كابول

إدانات فلسطينية وعربية واسعة عقب اقتحام 'بن غفير' لباحات الأقصى

على هامش قمة مجموعة السبع.. 'المانيا' تعلق على انضمام أوكرانيا لـــ'الناتو'

في إطار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.. الشيخ قاسم: لولا المقاومة لما كان لبنان محررا

قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات