الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات اقتحام بن غفير للأقصى

العالم- الأردن

هذا واقتحم وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

ووصل المتطرف "بن غفير" في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت إذاعة (كان) العبرية، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال خلال اقتحامه باحات الأقصى إن "تهديدات حماس لا تجدي نفعاً، نحن أصحاب القدس وكل أرض إسرائيل"على حد زعمه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

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