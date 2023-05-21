الخارجية اللبنانية تستنكر اقتحام و تخريب سفارة قطر في الخرطوم

العالم- لبنان

كما أكدت الوزارة في بيان اليوم الاحد أهمية التزام كافة الاطراف السودانية إعلان القمة العربية الأخيرة في جدة لجهة حل الخلافات السياسية بالطرق السلمية، لا سيما تغليب لغة الحوار، والحفاظ على وحدة وسيادة وإستقرار السودان الشقيق، ورفع المعاناة عن شعبه.

في سياق متصل أدانت الإمارات بشدة عملية الاقتحام والتخريب التي طالت السفارة القطرية في الخرطوم أمس السبت.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال البيان إن: "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية."

وأكد البيان على ضرورة تكثيف الجهود التي تهدف "لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدما في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان".

وشدد البيان على ضرورة حماية المقرات الدبلوماسية وفق الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وفي الإطار ذاته، أدانت السعودية الحادث الذي استهدف السفارة القطرية في العاصمة السودانية.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية عن "رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.