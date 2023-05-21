شاهد.. هكذا أفشلت الدورية 86 للقوات البحرية الايرانية مؤامرات الاعداء

العالم - خاص بالعالم

وقال الأدميرال "رستمي" لمراسل قناة العالم الإخبارية خلال الاحتفال بإرساء الدورية في ميناء بندر عباس: إن الأميركيين في السنوات الأخيرة اتخذوا سياسة التهديد سعوا للحد من القدرات الإيرانية من خلال فرض الحظر الاقتصادي.

وأضاف، أن البحرية 86 استطاعت أن تجتاز الحدود التي رسموها والمساعي التي فرضوها من خلال حضورها في المياه الدولية، وأن تهزم تهديدات الأعداء وتعكس العمق الاستراتيجي للقوات البحرية الإيرانية في العالم.

وأشار نائب قسم المخابرات في الجيش الإيراني إلى أن أميركا وحلفاءها عندما شهدوا إنجاز الدورية البحرية الإيرانية باحترامها القواعد البحرية العالمية قاموا بشن هجمة نفسية وإعلامية ضد البحرية لكن الحاضرين على متن هذه الدورية بالتزامهم بالقوانين الدولية اثبتوا شرعية هذه الدورية.

هذا وتحتفل ايران بعودة الدورية البحرية 86 التابعة للقوات البحرية للجيش الايراني بعد ابحارها حول العالم لمدة ثمانية أشهر.



واقيمت في ميناء 'بندر عباس' جنوب البلاد مراسم استقبال رسمية للدورية البحرية بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وقائد الجيش اللواء عبدالرحيم موسوي وشخصيات عسكرية وسياسية اخرى.

وكانت الدورية البحرية 86 وصلت امس السبت إلى ميناء جاسك في بحر عمان بعدما أبحرت مسافة 560 ألف كيلومتر. وتضم هذه المجموعة البحرية 'المدمرة دنا وحاملة المروحيات مكران' محليتي الصنع.