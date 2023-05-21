شاهد.. كنعاني يتحدث للعالم عن رسائل الدورية البحرية 86

العالم - خاص بالعالم

وأضاف كنعاني خلال الاحتفال باساء الدورية في ميناء بندر عباس لمراسل قناة العالم الاخبارية، أن القوة البحرية هي موازي للقدرات الايرانية بمساعي القوات الميلحة الايرانية وخاصة القوات البحرية نستطيع القول باعتزاز ان قواتنا البحرية اليوم على المستوى العالمي وتستطيع انجاز المهام الوطنية والدولية بموفقية.

وتابع: أن مهمة عبور الدورية من المياه والمحيطات والمضيقات والجولة حول العالم وعودة الطاقم البحري الايراني، أظهرت قدرة إيران وايضا بعثت رسائل للعالام عن استعداد وجهوزية الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون من اجل ايجاد السلام والامن والاستقرار وتعزيزه بكافة المجالات، بارسائها على خمسة مؤاني مهمة حول العالم بعثت رسالة أمن وسلام للبلدان المختلفة، وبأن ايران بهذا المستوى العالي من التكنولوجيا والتقنية وعلوم البحار تستطيع ان تتبادل التجارب وتوفر الامن والسلام.

وأردف: على مستوى المياه الدولية الخطوات التي قامت بها هذه الدورية البحرية من خلال رحلتها الطويلة عسكت قدرة ايران العظيمة والتزامها بالقوانين البحرية الدولية.

هذا وأحتفلت ايران بعودة الدورية البحرية 86 التابعة للقوات البحرية للجيش الايراني بعد ابحارها حول العالم لمدة ثمانية أشهر.



واقيمت في ميناء 'بندر عباس' جنوب البلاد مراسم استقبال رسمية للدورية البحرية بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وقائد الجيش اللواء عبدالرحيم موسوي وشخصيات عسكرية وسياسية اخرى.

وكانت الدورية البحرية 'ستة وثمانون' وصلت امس السبت إلى ميناء جاسك في بحر عمان بعدما أبحرت مسافة خمسة وستين ألف كيلومتر. وتضم هذه المجموعة البحرية 'المدمرة دنا وحاملة المروحيات مكران' محليتي الصنع.