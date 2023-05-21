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شاهد.. حضور الرئيس السوري في القمة العربية يشعل شبكات التواصل

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصدرت وسوم سوریا وحضور الرئيس السوري في القمة عناوين شبكات التواصل الاجتماعي وغالبية الصحف والاعلام على الصعيدين العربي و العالمي.

العالم - خاص بالعالم

ورفع الرئيس السوري بشار الأسد راية النصر مجددا وهذه المرة من السعودية خلال حضوره في القمة العربية بجدة، وتفاعلت شبكات التواصل مع حضور الرئيس السوري مع القمة العربية حيث غرد ابو سياف الظاهري حول هذا الموضوع كاتبا: "الرئيس السوري بشّار_الاسد من القمة العربية في السعودية: على الجامعة العربية أن تكون متنفسًا في حالة الحصار لا شريكًا به، ملجأً من العدوان لا منصة له".

وكتب فيصل الدساري حول هذا الموضوع مغردا: "لحظات تاريخية تعيد سوريا للحضن العربي صفحة جديدة من العلاقات بين الأشقاء العرب".

علق فيصل عبد الساتر مغردا حول هذا الموضوع: "حضور الرئيس الاوكراني زيلنسكي القمة العربية في السعودية، اشبة بفقرة فنية للتسلية، ولا يمكن مقارنتها بحضور الرئيس السوري بشار الاسد الذي كان بالشكل والمضمون نجم القمة بامتياز".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق

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