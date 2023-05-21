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المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسي في سوريا

المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسي في سوريا
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد نسخة من أوراق اعتماد السفير محمد المهذبي سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.

العالم- سوريا

يتبع...

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