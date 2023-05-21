الإرهابيون فروا إلى عمق الاراضي الباكستانية بعد مهاجمة مخفر سراوان الحدودي

العالم - ايران

وأكد المقر أن هؤلاء المجرمين استخدموا الاراضي الباكستانية لدى تسللهم الى الأراضي الايرانية وهاجموا مخفر «مزه سر» التابع لحرس الحدود، وبعد مواجهتهم مقاومة بطولية من قبل القوات المتواجدة في المخفر، فروا الى عمق الاراضي الباكستانية.

وقد أسفر هذا الاعتداء الغادر عن استشهاد 5 من حرس الحدود في الجمهورية الاسلامية الايرانية واصابة اثنين آخرين.

والشهداء هم؛ النائب ضابط ثاني غني باتدبیر، النائب ضابط ثاني حسن بادامكي، والجنود محمد جمال زادة ويونس سيفي نجاد وناصر حميدي دج.

كما اصيب كل من النائب ضابط اول كيخواه جوان والنائب ضابط ثاني رضا برجي بجروح في الاشتباك الذي وقع مساء امس السبت.