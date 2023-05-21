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شاهد.. مناورة عسكرية لحزب الله بالذكرى الـ23 لعيد المقاومة والتحرير

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

أجرى حزب الله مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في جنوب لبنان، استعرض فيها اسلحة وصواريخ وآليات بمشاركة عناصر من مختلف الاختصاصات العسكرية، وذلك في الذكرى الـ23 لعيد المقاومة والتحرير.

العالم - خاص بالعالم

وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين إن السلاح سيبقى بيد المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل واضاف أن رسالة المناورة هي أن المقاومة التي صنعت الانتصارات مع شعبها لم تتعب ولم تتراجع مؤكدا جهوزيتها الدائمة لمواجهة أي عدوان ولتثبيت معادلة الردع، وحذر كيان الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب حماقة وإلا سيتم إمطاره بصواريخ المقاومة الدقيقة.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية "حسين عزيالدين" إن المناورة الرمزية التي أجراها حزب الله شكلت رسالة للاحتلال بان المقاومة على أتم الجهوزية للتصدي.وأضاف، أن أكثر من 500 إعلامي تابعو المناورة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. مناورة عسكرية لحزب الله بالذكرى الـ23 لعيد المقاومة والتحرير

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