وزير باكستاني يؤكد على استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية مع إيران

العالم - إيران

وفي مقابلة مع وكالة (إرنا) أعرب بلوش عن ارتياحه لتفعيل السوق الحدودي بيشين –مند وبدء نقل الكهرباء من إيران إلى باكستان، وأضاف: إن علاقاتنا مع الشعب الإيراني تتجاوز الحدود الجغرافية أو العلاقات السياسية.. إن شعبي البلدين، ولا سيما سكان بلوشستان الباكستانية وسيستان وبلوشستان الإيرانية، لديهم قرابة وأخوة ونعتبر إيران وطننا الثاني.

وفي إشارة إلى زياراته إلى إيران، أشاد بتقدم الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات، لا سيما البنية التحتية للطرق والاتصالات، وقال: إن العقوبات على إيران عمل أحادي الجانب تماما، ونحن مستاؤون منها ونطالب برفعها.

وأكد هذا البرلماني الباكستاني أن: تعزيز العلاقات مع إيران الصديقة والمجاورة هو الحاجة الأساسية لباكستان، وخاصة أهالي بلوشستان، وبالنظر إلى الأهمية الجيوسياسية للبلدين يجب علينا المزيد من الانفتاح للتعاون.

وأضاف: جميع القادة السياسيين في إقليم بلوشستان يريدون تعزيز العلاقات مع إيران، ورأينا يوم الخميس أن الشخصيات السياسية من الدرجة الأولى في بلوشستان، وخاصة رئيس حزب بلوشستان الوطني، حضروا مع رئيس وزراء باكستان، حفل افتتاح سوق بيشين-مند الحدودي ثم الاجتماع مع فخامة الرئيس الإيراني.

وشدد بلوش على ضرورة تسهيل التجارة بين إيران وباكستان وقال: إن تفعيل الأسواق الحدودية فكرة مؤثرة للغاية، وبالطبع نحن نريد التجارة بين البلدين بالعملات الوطنية لأنها ستكون طريقة سهلة لرجال الأعمال في البلدين.

وذكر أنه بالنظر إلى آثار العقوبات أحادية الجانب على إيران ومشكلة احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان، فإن أفضل طريقة هي استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية حتى يتمكن رجال الأعمال في البلدين من تلبية الاحتياجات المتبادلة باستخدام قدرات بعضهم البعض.

وفي معرض تأكيده على تبادل الوفود الفنية والنخب العلمية بين البلدين قال وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني: إن إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات التكنولوجيا وإنتاج العلوم والهندسة قيمة للغاية ونفتخر بها، لذلك يجب أن نستخدم خبرات بعضنا البعض للحصول على المنافع المتبادلة، ونؤكد على القيام بمشاريع مشتركة.

وأكد أن: إيران لديها مصدر ضخم للطاقة ونحن في باكستان ننظر في أسهل طريقة لتلبية احتياجاتنا وخاصة منتجات الوقود للتفاعل مع إيران واستغلال الإمكانات الكبيرة لهذا البلد الجار.

يذكر أن آغا حسن بلوش وهو من إقليم بلوشستان المجاور لمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية اختير في الانتخابات العامة عام 2018، للمجلس الوطني الباكستاني عن دائرة كويتا وتم تعيينه وزيرا للعلوم والتكنولوجيا في العام الماضي بعد تولي الحكومة الائتلافية للسلطة في باكستان.