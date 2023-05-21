مخرجة سورية تتحدث عن فيلمها الوثائقي حول الشهيد قاسم سليماني

العالم - إيران

وبحسب قسم شؤون العلاقات الإعلامية بمهرجان إيثار الدولي الأول للفيلم والسيناريو، أكدت المخرجة السورية غصون الماضي، أن مشاركتها في المهرجان ترجع إلى ضرورة إنتاج أفلام حول المقاومين باعتبارها عاشت في بلد تضرر من الحرب خلال عشر سنوات من الحرب.

وتشارك الماضي في قسم مسابقة السينما الدولية لهذا المهرجان عن فيلمين وثائقيين هما "في حضور الإنسانية" و"صبر جميل".

وأشارت المخرجة السورية إلى أن: المقاومين المضحين في الجبهات، قد حملوا سلاح الحرب وسلاح الجهاد والشهادة والإيمان بالوطن وكانوا يتنافسون مع بعضهم البعض للذهاب إلى الخطوط الأمامية، لا توجد عائلة في سوريا لم تقدم شهداء وجرحى في الحرب ولولاهم لما لكنا هنا الآن.

وأضافت المخرجة السورية: بالتوازي مع حرب القصف والصواريخ شهدنا حربا إعلامية ناعمة لم تكن عواقبها سوى بقايا أرض محترقة يمكن من خلالها تقديم أفلام ومستندات ثائقية للعالم.

وأكدت: حاولنا بكل طاقتنا نقل الأحداث والحقائق التي أظهرتها وسائل الإعلام العالمية بصورة غير صحيحة ومقلوبة.

وأشارت الماضي إلى أن اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني لم يكن قائدا فحسب بل كان مُعلّما للأخلاق والدين، وأضافت بأن هدفها من صنع فيلم الحاج قاسم تعريفه بالجيل الشاب.

وتابعت أنها عندما كانت تصنع الفيلم عن الشهيد قاسم سليماني فقد أجرت مقابلات مع شخصيات قريبة منه وسمعت أشياء مدهشة تصف شخصيته بالصفات الإلهية وبرجال التاريخ العظماء.

وأشارت إلى أن: الجميع في سوريا كانوا يعرفون الحاج قاسم ويغبطونه على مكانته لانه حيثما تواجد كان النصر مؤكدا، الشيء المهم الذي تعلمته في سوريا هو أن الحاج قاسم لم يكن مجرد قائد تكتيكي عظيم بل كان مدّرسا للأخلاق والدين والروحانية.

ولفتت المخرجة السورية إلى أن الهدف الوحيد من صنع هذا الفيلم هو أن يتعرف الشباب على مدرسة الحاج قاسم سليماني وينظرون إليه على أنه نموذج يحتذى به.

يذكر بأن مهرجان إيثار الدولي الأول للفيلم والسيناريو يقام بهدف تسليط الأضواء على مكانة ملحمة التضحية والشهادة في الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر جنوب إيران وفي يوم الإيثار والمقاومة (19حتى23 مايو2023) في محافظة خراسان الرضوية وذلك تزامنا مع المهرجانات التي تقام في جميع أنحاء البلد وفي بعض دول محور المقاومة.