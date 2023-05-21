الخارجية الإإيرانية تستدعي السفيرة السويسرية لدى طهران

العالم - إيران

وكانت وزارة الخارجية السويسرية وبالمواكبة مع أميركا وأوروبا، وفي تدخلها في الشؤون الداخلية لإيران، علقت على تنفيذ حكم الإعدام في إيران بعدد من العناصر الذين ارتكبوا جرائم قتل خلال أعمال الشغب قبل عدة أشهر، كما قامت السفارة السويسرية في طهران، بتصرف مخالف للأعراف وغير مهني بنشر صورة بعلم مزيف بدلا عن علم الجمهورية الإسلامية.

وفي هذا الصدد تم استدعاء نادين لوزانو سفيرة الاتحاد السويسري في طهران اليوم الأحد من قبل المدير العام لشؤون دول غرب أوروبا بوزارة الخارجية، وتم إبلاغها استياء واحتجاج الجمهورية الإسلامية تجاه هذا الإجراء من جانب سويسرا.

وتم إبلاغ السفيرة السويسرية في هذا الاستدعاء بأن مثل هذا الإجراء غير المهني لا يتماشى مع العلاقات الودية بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد السويسري ويجب تصحيحه.

كما أعلنت السفيرة السويسرية في طهران رداً على ذلك أنها ستنقل إلى حكومة بلادها هذا الموقف في أقرب وقت ممكن.

وكتبت السفارة السويسرية في طهران على صفحتها على تويتر مساء الجمعة: تدين وزارة الخارجية السويسرية بشدة إعدام ثلاثة رجال في إيران صباح اليوم، فيما يتعلق بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022.

واستخدمت السفارة السويسرية في طهران أيضا علما مزيفا بدلاً من علم جمهورية إيران الإسلامية في هذه التغريدة كتصرف تدخلي وغير مهني.