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شاهد.. تفاعل النشطاء البحارنة على شبكات التواصل مع أهم الأحداث

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

تفاعل نشطاء شبكات التواصل في البحرين على مدار الأسبوع مع كافة القضايا المهمة في العالم العربي والمنطقة وعلى رأسها ذكرى النكبة الفلسطينية.

العالمنقطة تواصل

75 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني ولا يزال حلم العودة حاضرا وهو الموضوع الأبرز في القضية الفلسطينية وهذه الذكرى احتلت الحيز الأكبر في منصات التواصل الاجتماعي في البحرين كون النشطاء البحارنة يحاولون دائما في مواقع التواصل الاجتماعي التأكيد على أنهم مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا برغم من محاولة النظام أن يفرض التطبيع عليهم كامر واقع، فجاء الرد بمناسبة الذكرى ال75 لنكبة الشعب الفلسطيني.
وجدد الشعب البحريني بمناسبة الذكرى ال75 للنكبة الفلسطينية العهد الوعد والوفاء للقضية الفلسطينية.

ونشر نشطاء البحارنة بعض المنشورات على المنصات الرقمية تويتر، وانستغرام، حيث كتبوا فيها 75 عاما وما زال الجرح نازفا ومازال الحنين مستمرا.

وفي هذا الإطار دعت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني لفعالية تحت عنوان "النكبة مستمرة"، والتفاعل على مجموعة من الرسوم أبرزها "لا_للتطبيع" والبحرين و "بحرينيون_ضد_التطبيع".

وإلى موضوع الآخر... تفاعل نشطاء البحارنة على شبكات التواصل مع اليوم العالمي للعيش معا الذي صادف هذا الأسبوع يوم 16 مايو والذي يؤكد على التسامح والتعايش، حيث طالبوا بفتح مقام صعصعة بن صوحان الموجد على أرض البحرين منذ 1300 عام.

كما تفاعل نشطاء البحارنة مع السجناء السياسيين في سجن الجو للنظام البحريني مما يعانون من اضطهاد تعسفي بحقهم.

المزيد من التفاصيل مع الفيديو المرفق..

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