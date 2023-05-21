انطلاق انتخابات اليونان بقوانين غريبة!

العالم - اوروبا

وحسب ما ذكرت مصادر مطلعة، ستتنافس العشرات من الأحزاب في هذه الانتخابات، من بينها الحزب الديمقراطي الجديد، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء اليوناني الحالي، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

سيتركز التنافس بين ميتسوتاكيس وحزبه الديمقراطي الجديد (ND) الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وبين أليكسيس تسيبراس من حزب سيريزا اليساري.

وعلى الرغم من أن ميتسوتاكيس كان متقدما بثبات في استطلاعات الرأي، فإن النظام الانتخابي الجديد يجعل من غير المحتمل أن يتمكن أي شخص يفوز في الانتخابات من الحصول على مقاعد كافية، في البرلمان اليوناني المكون من 300 عضو، لتشكيل حكومة دون البحث عن شركاء في الائتلاف.

وسيكون أمام الفائز في انتخابات اليوم الأحد، 3 أيام للتفاوض على ائتلاف مع حزب أو أكثر. وإذا فشل ذلك، يحصل الطرف الثاني على تفويض لتشكيل الحكومة. وهذا الإجراء يأتي وسط انقسامات عميقة بين الحزبين الرئيسين و4 أحزاب صغيرة.

من جانب آخر،ستؤدي الاضطرابات والانقسامات إلى صعوبة التوصل إلى ائتلاف لكلا الحزبين الرئيسين، ما يمهد لانتخابات أخرى الشهر المقبل، ستجرى بموجب قانون انتخابي جديد يسهل على الحزب الفائز تشكيل حكومة، بمنحها مكافأة تصل إلى 50 مقعدًا.

ويتنافس عدد كبير من الأحزاب الصغيرة أيضا على الأصوات، على الرغم من أن قلة قليلة فقط من المرجح أن تكون لديها أي فرصة للوفاء بالحد الأدنى البالغ 3%، للحصول على مقاعد في البرلمان اليوناني.

وبالرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة، وضعت حزب ميتسوتاكيس في المقدمة، لكن كارثة السكك الحديدية في فبراير التي أودت بحياة 57 شخصا أدت إلى تراجعه، فضلا عن تورطه في فضيحة تنصت جهاز المخابرات على زعيم حزب باسوك الاشتراكي المعارض نيكوس أندرولاكيس.

سارع ميتسوتاكيس بالإشارة إلى إنجازات حكومته في السنوات الأخيرة، بما فيها خفض الضرائب على الشركات والأفراد أيضًا. وفي المقابل يقود المعارضة أليكسيس تسيبراس البالغ من العمر 48 عامًا، وهو رئيس وزراء سابق، والزعيم الحالي لحزب سيريزا اليساري، الذي ركزت حملته بشدة على كارثة السكك الحديدية وفضيحة التنصت.

وتضررت اليونان بشدة من أزمة تكلفة المعيشة التي كانت موضوعًا رئيسا في الحملات السياسية التي سبقت التصويت. وتحاول الأحزاب جذب الناخبين بوعود بخلق فرص عمل وأجور أفضل.

في اليونان أكثر من 9.8 مليون مواطن مؤهلون للتصويت في الانتخابات العامة اليوم الأحد، لصالح 300 مشرع في البرلمان المكون من مجلس واحد، وتستمر دورته 4 سنوات.

وخفضت اليونان سن الاقتراع إلى 17 عاما للمرة الأولى، وأتاحت لرعاياها في الخارج التصويت في البلد الذي يقيمون فيه.

وستغلق مراكز الاقتراع في 22000 دائرة اقتراع في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، وتتوقع وزارة الداخلية احتساب 80% من الأصوات في المساء.