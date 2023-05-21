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مقتل 3 أشخاص نتيجة إطلاق نار بجنوب فرنسا على يد مجهولين!

مقتل 3 أشخاص نتيجة إطلاق نار بجنوب فرنسا على يد مجهولين!
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت الشرطة الفرنسية اليوم الأحد بمقتل 3 أشخاص، بعدما فتح مجهولون يتجولون في سيارة، النار على سيارة أخرى على متنها 5 شباب في مرسيليا جنوب فرنسا.

العالم - اوروبا

وأعلن عناصر الإطفاء، مقتل الشبان الثلاثة على الفور، موضحين أنهم يبلغون من العمر حوالي 25 عاما.

وقال مصدر في الشرطة إن راكبَين في السيارة التي استهدفتها الطلقات تمكنوا من الفرار، فيما فر المهاجمون على متن سيارتهم.

وأكد رجال الإطفاء أنهم تدخلوا بعيد ذلك ووجدوا سيارة مشتعلة في مكان قريب من مكان الهجوم، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تلك سيارة المهاجمين.

ويأتي إطلاق النار في حين تتصاعد تصفية الحسابات على خلفية تهريب المخدرات في ثاني مدن فرنسا.

وفي 14 مايو الجاري، أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، جروح ثلاثة منهم خطرة، في إطلاق نار في شمال شرق فرنسا قرب حدود لوكسمبورغ، وفق ما أفادت السلطات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب رئيس بلدية فيلربت جيوم بيتيكليرأن رجلًا مقنعا أطلق النار من مركبة قبل أن يفر.

وأضاف أن ثلاثة جرحى في حالة طوارئ قصوى وحياة أحدهم مهددة.

قد يكون إطلاق النار مرتبطا بتجارة المخدرات، وهو ما سيتعين على التحقيق تحديده، وفقا للمسؤول.

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مقتل 3 أشخاص نتيجة إطلاق نار بجنوب فرنسا على يد مجهولين!

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