شاهد.. بريطانيا تحاول احياء مخطط مبيت في جنوب اليمن فما هو؟

العالم – خاص بالعالم

وقال المسني في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على قناة العالم الإخبارية إن ما يحصل في المحافظات الجنوبية اليمنية هو مخطط بريطاني مبيت منذ القدم يهدف إلى تقسيم المحافظات الجنوبية.

وأضاف المسني، أن قبل خروج الاحتلال البريطاني من جنوب اليمن في 14 نوفمبر عام 1967كانت هناك أكثر من مشيخة وسلطنة موجودة فيه.

ونوه الناشط السياسي اليمني إلى أن بريطانيا تريد أن تعيد سيناريو قبل استقال المحافظات الجنوبية من الاحتلال البريطاني عبر أجندتها هناك للسيطرة على الممر المائي البحري الممتد من جزيرة سقطرة إلى قناة السويس عبر باب المندب وصولا لكافة الجزر اليمنية.

ولفت المسني، إلى أن المخطط البريطاني كبير ومبيت، لأنها منذ خروجها من اليمن وهي تخطط للعودة إلى المحافظات الجنوبية.

هذا وارتفعت في الاونة الاخيرة فرص التقسيم والانفصال في اليمن خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه جماعات واحزاب انفصالية من قبل دول تحالف العدوان. وكشف موقع استخباري فرنسي أن انفصالين يسعون لتقسيم اليمن بإقامة دولة جنوبية لهم يكثفون تحركاتهم في دوائر صنع القرار العالمية لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من دولة الإمارات.

وشدد موقع إنتليجنس أونلاين في تقرير على أن حملة المجلس الانتقالي الجنوبي مدعومة من الإمارات.

هذا وقد اثارت زيارة ما يسمى برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الى حضرموت موجة من التباينات والتحليلات في اليمن حيث شدد خلال زيارته على وجود مخطط متكامل لتقسيم اليمن وقال إنه مدعوم من قبل التحالف.

ورغم تباين المواقف بين المكونات والفصائل في الجنوب اليمني، إلا أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الطرفين على الذهاب للتقسيم حتى وإن اختلفت الطريقة.

وتأتي دعوات استقلال حضرموت التي انطلقت بشكل لافت في فبراير الماضي، وايدها حزب الاصلاح في حضرموت، وسط تحركات امريكية مكثفة في المحافظة، بما يؤكد حسب محللين سياسيين، أن واشنطن تقف خلف تحريك الدعوات الرامية إلى تقسيم اليمن وتفتيته الى عدد من الدويلات.

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