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رئيسي يؤكد على بذل الجهود لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والجارة

رئيسي يؤكد على بذل الجهود لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والجارة
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي إلى تصريحات قائد الثورة في لقائه مع سفراء ومسؤولي وزارة الخارجية، مؤكدا على بذل الجهود من قبل جميع المؤسسات لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والجارة والحليفة.

العالم - ايران

وفي اجتماع الحكومة يوم الأحد ،نوه آية الله رئيسي إلى تصريحات قائد الثورة الاسلامية في لقائه اول أمس مع سفراء ومسؤولي وزارة الخارجية حول الحاجة لتعزيز علاقات وتفاعلات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الإسلامية المجاورة، مؤكدا على أنه ليس فقط وزارة الخارجية بل ينبغي على جميع الأجهزة التنفيذية أن تتابع هذا الأمر بجدية.

واعتبر رئيس الجمهورية المبادرة والعمل لتحسين مستوى العلاقات وتوسيع التفاعل مع الدول الإسلامية والدول المجاورة وذات التوجهات المشتركة مع ايران واجبا على جميع المؤسسات وان وزارة الخارجية مسؤولة عن متابعة هذه الإجراءات وأضاف: ان العلاقات مع الدول المستهدفة رغم انها شهدت زيادة ملحوظة في اقل من عامين ، ولكن وفقًا للقدرات الحالية ، يمكن ترقيتها أكثر من المستوى الحالي.

وفي جانب آخر من حديثه، وصف آية الله رئيسي العمليات البحرية لسلاح البحرية بجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الإبحار حول العالم بأنها باعثة على الفخر والمباهاة وقال: إن هذا الاجراء الذي قام به الجيش مؤشر على اقتدار القوة البحرية والجيش والقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ويستحق التقدير.

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رئيسي يؤكد على بذل الجهود لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والجارة

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