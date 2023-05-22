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ثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلاطة

ثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلاطة
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس، إلى ثلاثة شهداء، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة.

العالم - فلسطين

والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).

وافاد الهلال الأحمر في نابلس بأن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة 3 شهداء و 3 إصابات بالرصاص الحي و2 شظايا نتيجة تفجير المنازل واحدة لفتاة و2 شظايا تم تقديم العلاج الميداني لهم و 5 حالات إغماء داخل المنازل، وتم إعاقة عمل طواقم الهلال ومنعهم من الوصول للإصابات رغم التنسيق من قبل الصليب الأحمر*

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم، وسط اطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الامر الذي ادى لاستشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين على الاقل جروح أحدهم حرجة.

وذكر مراسل وكالة "معا" بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الشرقية من نابلس وان اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال تزامناً مع اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

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