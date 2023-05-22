القوات الروسية تدمر 5 مراكز مراقبة أوكرانية باتجاه 'كوبيانسك'

العالم- روسيا

وحسب وكالة "نوفوستي" قال زيبينسكي : "أثناء الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك قامت مدافع هاون ذاتية الحركة وعالية القوة من طراز "تيولبان 2أس4" بالتعاون مع الدبابات والأنظمة الصاروخية في منطقة دفاع الفيلق الحادي عشر بالجيش الروسي بتدمير 5 مراكز مراقبة للعدو".

وأضاف أن المدفع من طراز "غياتسينت بي" ومدفع هاوتزر من طراز "مستا أس" دمرا المدفع الأوكراني من طراز "دي-20".

وتابع أن وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية دمرت 3 مسيرات استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية.

كما أشار إلى أن المقاتلات الروسية من طراز "سو-34" نفذت ضربات على أماكن تمركز القوات الأوكرانية والأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للواء الميكانيكي المنفصل الـ14 ووحدات الدفاع الإقليمي.