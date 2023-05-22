كلمة مرتقبة للسيد نصرالله بمناسبة عيد المقاومة

العالم - لبنان

ويتحدث سماحة السيد حسن نصر الله يوم الخميس الموافق 25/5/2023 عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.

ويحتفل اللبنانبون بعيد المقاومة والتحرير في يوم 25 أيار / مايو من كل عام، وهو تاريخ اندحار القوات الصهيونية من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلها في العام1978.

وفي هذا اليوم عام 2000 م نجحت المقاومة بدحر قوات الاحتلال عن اراضي جنوب لبنان دون حصول أي مفاوضات أو اتفاقيات مع الكيان المحتل.

وكان التحرير قد بدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية والميلشيات التابعة لها في 21 مايو من العام 2000 وقد اكتمل في ليل 24 مايو علما أنه لم يشمل مناطق في بلدة كفرشوبا ومزارع شبعا.