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كلمة مرتقبة للسيد نصرالله بمناسبة عيد المقاومة

كلمة مرتقبة للسيد نصرالله بمناسبة عيد المقاومة
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

سيطل الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله مساء الخميس المقبل بمناسبة حلول عيد المقاومة والتحرير.

العالم - لبنان

ويتحدث سماحة السيد حسن نصر الله يوم الخميس الموافق 25/5/2023 عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.

ويحتفل اللبنانبون بعيد المقاومة والتحرير في يوم 25 أيار / مايو من كل عام، وهو تاريخ اندحار القوات الصهيونية من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلها في العام1978.

وفي هذا اليوم عام 2000 م نجحت المقاومة بدحر قوات الاحتلال عن اراضي جنوب لبنان دون حصول أي مفاوضات أو اتفاقيات مع الكيان المحتل.

وكان التحرير قد بدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية والميلشيات التابعة لها في 21 مايو من العام 2000 وقد اكتمل في ليل 24 مايو علما أنه لم يشمل مناطق في بلدة كفرشوبا ومزارع شبعا.

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