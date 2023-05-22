عيد التحرير في لبنان باكورة الانتصارات -الجزء الثانی

فكان قد قيل ان العين لاتقاوم المخرز، فكان تخاذل رسمي مهين في حماية الحقوق وضعف انظمة وحكومات في الدفاع عنها.

واما من ثار وانتفض ورفض الامر الواقع فوصف بالمغامر أو المجنون ويقامر بمصائر الشعوب. واذ بهذا المغامر يدفن كل نظريات الضعف، بعزم لاينال منه وهن وموقف لايتسلل اليه خوف. فكان انبلاج لفجر جديد يؤذن بعصر جديد؛ فالنصر ممكن والهزيمة ليست بقدر والعدو ليس باسطورة أو لايقهر. واما الانتصار فهو ارادة وفعل، فكان ان سقط الكيان في لبنان وكثير من مواقع الاستكبار وتبقی العيون شاخصة بقوة الی القدس، الهدف الاساس لشعوب هذه الامة وأحرار هذا العالم.

واستضاف برنامج نوافذ كل من النائب في البرلمان اللبناني ايهاب حمادة، ورئيس تحرير صحيفة البناء والنائب السابق في البرلمان اللبناني ناصر قنديل.

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