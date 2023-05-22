توالي انتصارات محور المقاومة بعد عام 2000

العالم - نوافذ

وتناول برنامج نوافذ اطراف الحديث عن هذه الهزيمة التي تتوسع اكثر في كيان الاحتلال وتتعمق أكثر في جذوره لتصل الی أزمة وجودية حقيقية يتحدث عنها اليوم الخبراء والمؤرخون الاسرائيليون.

ويعيش لبنان أجواء ذكری انتصار المقاومة في شهر مايو/أيار حيث توالت انتصارات المقاومة في هذا البلد.

وأكد النائب اللبناني السابق ورئيس تحرير صحيفة البناء ناصر قنديل ان الأطياف المختلفة في لبنان، كانت تعيش فرحة الانتصار آنذاك وكان العرس، عرساً لبنانياً شاملاً.

وأوضح ان انتصارات المقاومة توالت ووصلت الی 2006 ثم تخطت ذلك ووصلت الی تشكيل محور للمقاومة في المنطقة حقق انتصارات مشهودة امام المشروع الاميركي.

وأشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني د. ايهاب حمادة الی زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الی سوريا معتبراً انها تمثل اعلاناً لانتصار المقاومة.

وأكد ان المقاومة في فلسطين استلهمت جهادها من المقاومة اللبنانية وتمكنت من تسجيل قفزة نوعية في مواجهة العدو الاسرائيلي.

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