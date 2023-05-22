احمديان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني خلفاً لشمخاني

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المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يستقبل أمينه الجديد بموجب مرسوم رئاسي.. الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي عيّن الأدميرال علي أكبر أحمديان أمينا للمجلس الأعلى للامن القومي في البلاد، خلفا للأدميرال علي شمخاني، الذي شكره الرئيس الإيراني على جهوده التي بذلها خلال السنوات العشر من فترة توليه المنصب. ولعل أبرز وآخر هذه الجهود، جهوده في اسئناف العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية.

ولكن.. من هو الأمين الجديد للمجلس؟ أدميرال بحرية حرس الثورة الاسلامية، علي أكبر أحمديان..

من مواليد عام الف وتسعمئة وواحد وستين، محافظة كرمان جنوب ايران. التحق بجبهات القتال في الحرب المفروضة في سن التاسعة عشر.

خلال سنوات الحرب الاخيرة، أصبح أحمديان أحد مهندسي التحول في بحرية حرس الثورة ولعب دورا في تكوين قوة بحرية جديدة ومبتكرة في حرس الثورة، واعتبر كواحد من أوائل المنظرين لفكرة الدفاع غير المتكافئ.

خمسة عشر عاما من خدمته في سلاح البحرية التابع لحرس الثورة، جعل منه خبيرا في مجال الملاحة والصواريخ. ليترك منصبه في بحرية حرس الثورة، ليرأس هيئة الأركان المشتركة لحرس الثورة الاسلامية، لسبع سنوات لاحقة.

درجة الدكتورا في الإدارة الإستراتيجية، أهلته ليكون رئيس المركز الإستراتيجي لحرس الثورة الإسلامية لمدة ستة عشر عامًا بدءا من ألفين وستة، ويعتبر بأنه أحد الشخصيات الأكثر احتراما في البلاد في شؤون الأمن القومي. ليكون أحد الأعضاء الخمسة الجدد الذين أضافهم قائد الثورة الاسلامية إلى تشكيلة مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد.