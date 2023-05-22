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سرايا القدس - كتيبة نابلس: جريمة استشهاد 3 من ابطال كتائب الاقصى برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة ستشعل مزيداً من براكين الثأر والانتقام

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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