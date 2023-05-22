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الصين تحث بريطانيا على التوقف عن الرقص على الأنغام الأمريكية

الصين تحث بريطانيا على التوقف عن الرقص على الأنغام الأمريكية
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قالت السفارة الصينية في لندن اليوم الاثنين، إنه يجب على السلطات البريطانية التركيز على مشاكلها الخاصة، وليس الرقص على أنغام الولايات المتحدة.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان صدر عن السفارة: "نحث السياسيين البريطانيين على التركيز على المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة منذ فترة طويلة في بلادهم، وعدم الانجرار خلف الرغبات الأمريكية".

وأضاف البيان: "تتدخل الولايات المتحدة وأتباعها عمدا في شؤون الدول الأخرى ويثيرون النزاعات، والصين تدين بشدة الافتراء الخبيث القادم من بريطانيا والذي لا يستند إلى حقائق".

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في قمة مجموعة السبع في هيروشيما، إن الصين تمثل التحدي الأكبر في عصرنا للأمن والازدهار العالميين.

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الصين تحث بريطانيا على التوقف عن الرقص على الأنغام الأمريكية

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