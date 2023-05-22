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مصر تستعد للحكم بإعدام أشهر قيادات الإخوان المسلمين

مصر تستعد للحكم بإعدام أشهر قيادات الإخوان المسلمين
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجي وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، للمفتي.

العالم _مصر

وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، حيث تم تحويل أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من نشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

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