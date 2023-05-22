الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

هنية رداً على رسالة العميد قاآني: إيران ركنٌ متين يستند إليه محور المقاومة

هنية رداً على رسالة العميد قاآني: إيران ركنٌ متين يستند إليه محور المقاومة
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

رد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على رسالة قائد قوة القدس بحرس الثورة الاسلامية العميد إسماعيل قاآني عقب معركة "ثأر الأحرار"،مؤكدا أنّ "نتائج معركة ثأر الأحرار عمقت المأزق لدى العدو الإسرائيلي".

العالم- فلسطين

وأكد هنية، اليوم الإثنين، خلال رده على رسالة قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني عقب معركة "ثأر الأحرار" أن إيران "ركنٌ متين تستند إليه المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في صراعه المركزي مع العدو الصهيوني والهيمنة الأميركية".

وقال هنية، إن العدو اعتقد أنه من خلال اغتيال قادة "سرايا القدس سيكسر المقاومة" ويرهب الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن العدو اعتقد أن هذا العدوان سيساعده في الخروج من مأزقه الداخلي ويعيد لجيشه صورة الردع، مؤكداً أن "نتائج معركة ثأر الأحرار عمقت المأزق لدى العدو".

وأشار هنية إلى أن انتصار فصائل المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس في هذه المعركة "ارتكز على القوة والوحدة في الميدان والسياسة وهو نموذج يحتذى"، لافتاً إلى أن "رسالة قاآني عبرت عن موقف القائد الأعلى للثورة وعن تمسك إيران بدعمها غير المحدود للمقاومة في غزة والضفة والخارج".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" على أن إيران "ركنٌ متين تستند إليه المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في صراعه المركزي مع العدو الصهيوني والهيمنة الأميركية".

وخلال معركة "ثأر الأحرار"، وجه العميد قاآني، رسالة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال قاآني في رسالته "يا قادة غرفة العمليات المشتركة، لقد سجلتم ملحمة جديدة في تاريخ المعركة، وأثبتم مرة أخرى أنكم قادرون علي كسر هيمنة العدو وإلحاق الهزيمة به".

وأضاف أنه "بتعاونكم ووحدتكم استطعتم أن تسجلوا انتصاراً آخر في سجل انتصاراتكم السابقة، وهذه الانتصارات هي خطوات ثابتة نحو النصر النهائي".

وأكد قائد فيلق القدس أن إيران ستُواصل دعمها للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، كما ستواصل "تقوية محور المقاومة حتى استئصال الكيان الصهيوني من أرض فلسطين".

روابط ذات صلة

هنية: استنفار الاحتلال في مسيرة الأعلام يعكس هشاشة أمنه

هنية يشيد بأداء المقاومة في معركة ثأر الأحرار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيليتشدار أوغلو يعلق على دعوة أوغان للتصويت لأردوغان

بيلوسي ترفض التعليق على تقرير العدل الأمريكية حول قضية "تواطؤ ترامب مع روسيا"

معلقاً على الأحدث الدامية في وادي عبيدة.. محافظ مأرب: العدوان وأدواته يقفان خلف الصراعات القبلية

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وتداعياتها على المنطقة

بوساطة بحرينية وضغط أميركي: نتنياهو يجري محادثات مع بن سلمان لتطبيع العلاقات

قائد الثورة يعيّن شمخاني مستشارا سياسيا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام