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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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وزارة الخارجية الايرانية تعين "علي رضا عنايتي" سفيرا للجمهورية الاسلامية في العربية السعودية
قائد الحرس اللواء سلامي: على الجماعات الارهابية واعداء ايران ان يعلموا اننا سننتقم لدماء حرس الحدود الذين استشهدوا في اشتباك جنوب شرقي البلاد
مبعوث الأمم المتحدة للسودان: اتخاذ الصراع بعدا عرقيا على نحو متزايد يجازف بتوسيع نطاقه وإطالة أمده وامتداد تداعياته إلى المنطقة
الاتحاد الاوروبي يفرض حظرا على 5 افراد ومؤسستين في ايران بحجة انتهاك حقوق الانسان
سرايا القدس - كتيبة نابلس: جهادنا ماض حتى القدس ووحدة الساحات مستمرة
سرايا القدس - كتيبة نابلس: جريمة استشهاد 3 من ابطال كتائب الاقصى برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة ستشعل مزيداً من براكين الثأر والانتقام
قائد الحرس اللواء سلامي: على الجماعات الارهابية واعداء ايران ان يعلموا اننا سننتقم لدماء حرس الحدود الذين استشهدوا في اشتباك جنوب شرقي البلاد
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.