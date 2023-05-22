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وزارة الخارجية الايرانية تعين "علي رضا عنايتي" سفيرا للجمهورية الاسلامية في العربية السعودية

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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