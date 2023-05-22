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معلقاً على الأحدث الدامية في وادي عبيدة..

محافظ مأرب: العدوان وأدواته يقفان خلف الصراعات القبلية

محافظ مأرب: العدوان وأدواته يقفان خلف الصراعات القبلية
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ محافظة مأرب علي محمد طعيمان، اليوم الاثنين، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي والمليشيات الموالية له، يغذي الصراعات بين أبناء القبائل في المناطق المحتلة، في تكريس لسياسة المستعمر البريطاني "فرق تسد".

العالم – اليمن

وأوضح المحافظ طعيمان أن ما شهدته مديرية وادي عبيدة خلال الأيام الماضية من أحداث دامية ومؤسفة بين أبناء قبيلتي آل فجيح وآل راشد منيف، والتي سقط على إثرها أكثر من 30 شخصا بين قتيل وجريح، كشفت بوضوح أن من يقف خلف الفتنة قيادات موالية للعدوان.

ودعا مشايخ ووجهاء قبيلتي آل راشد منيف وآل فجيح إلى تحكيم لغة العقل والمنطق وحقن الدماء، والاستجابة لجهود الوساطة القبلية في وقف الحرب وقطع الطريق أمام العناصر المندسة التي تثير النعرات العنصرية والقبلية خدمة لأجندات العدوان، محملا قوى العدوان مسؤولية الفوضى والانفلات الأمني.

كما أكد أن قوى العدوان وأدواتها تقوم بنهب الثروات النفطية والغازية من حقول صافر وتجني ملايين الدولارات وتعمل في الوقت نفسه على إشغال أبناء مأرب بالحروب والثارات القبلية.

ودعا محافظ مأرب، إلى توحيد الجهود والطاقات لمواجهة العدوان والعمل على تحرير ما تبقى من المناطق المحتلة في المحافظة لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والعدالة.

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