استطلاع: أكثر من نصف البريطانيين يعتقدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان خطأ

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وذكر الاستطلاع أن 56% من البريطانيين اعتبروا أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كان خطأ، في حين أيد 31% من البريطانيين خروجها من الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، يعتقد 62% من المشاركين أن تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فاشلة وليست ناجحة. فيما أعرب 72% من السكان عن ثقتهم بأن حكومة البلاد لا تتعامل بشكل جيد مع مسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 17 إلى 18 مايو، وشارك فيه 2009 أشخاص.

وفي استفتاء في يونيو 2016، أيد 52% من البريطانيين مغادرة بلادهم للاتحاد الأوروبي، وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، وفي 1 يناير 2021، انتهت الفترة الانتقالية في علاقتهما. في هذا الصدد، بدأ العمل باتفاقية التجارة والتعاون بين الطرفين، ولكن فقط في شكل أولي.