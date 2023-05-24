بين هيروشيما وشيان.. صراع القمم الأميركية الصينية

العالم - البيت الأبيض

قمتان متزامنتان في التوقيت، مختلفتان في الاستراتيجية، متوازيتان في الأهداف المتمثلة في تأكيد حضور قوي لبيادق كل طرف على رقعة الشطرنج الاقتصادية والأمنية والسياسية العالمية.



وربما الوجه الأبرز للمواجهة القديمة الجديدة بين واشنطن وبكين، هو الحرب الإقتصادية والتجارية. وما يتعلق بهذه الحرب من صراع في ميادين التكنولوجيا والفضاء والعسكرتاريا.



وبين قمتي هيروشيما وشيان، تحضر قمم أخرى بين الطرفين مسارح لمواجهة نطاقها وتبعاتها لن تكون أقل وأصغر من حجم الهدف من وراء الحرب واشنطن وبكين.



كثيرون حول العالم يهتمون بالمواجهة الاميركية الصينية. وهذا الامر ينطق على تويتر، تعليق من 'توي شن' الذي كتب. الصين والولايات المتحدة ومجموعة السبع، حتى لو انخرطت في صراع اقتصادي، ستحترم على الأقل قوة بعضها البعض، وإلا فذلك خداع للذات. الآن اكتسبت الصين هذا الاحترام بنزاهة، وهو حدث رئيسي في الاقتصاد العالمي.



'بول مايرز' اعتبر ان سياسات واشنطن وحلفائها تقود الى الحرب. حيث كتب هنا. مجموعة دول السبع صعدت للتو السباق نحو الحرب العالمية الثالثة.



أما 'شارلز بيرنز' فدعا الى السلام وليس الحرب. الى مجموعة السبع: بايدن الداعي للحرب وزعيم الإمبراطورية الاستعمارية الأميركية القبيحة واتباعه ودول أوروبا التابعة للإمبراطورية الاستعمارية الأميركية القاتلة..استيقظوا..حققوا السلام العالمي مع الصين وروسيا الآن، أوقفوا حروب اميركا المستمرة.



كما استعرض البرنامج رسوما كثيرة حول رسوم الساخرة ايضا كثيرة حول هذه القضية رسم فيه بايدن يجمع قادة دول مجموعة السبع ويجلس امامهم بهذه الطريقة الواضحة امامنا ويقول، هدفنا هو مواجهة الإكراه الاقتصادي الصيني. بينما يحمل في يده عصا مكتوب عليها الاكراه الاقتصادي.. طبعا بالنسبة لهؤلاء الاكراه الاميركي أفضل



كما عرض رسم فيه قادة مجموعة السبع يقفون لالتقاط الصورة الجماعية قبل قمتهم وخلفهم التنين الصيني يأخذ وضعية التقاط الصورة ايضا.. اي ان الصين لن تذهب الى اي مكان وحاضرة في المسرح الدولي وبقوة.



وفي الرسم الأخير نشاهد فيه قادة مجموعة السبع في مركب واحد وهنا الاميركي والياباني يحاولان تشجيع الاخرين على التجديف بقوة لكن لكل من هؤلاء خلافاته الخاصة مع الاخر..وبالتالي لا رؤية موحدة لدى كل هؤلاء.

ضيوف هذه الحلقة:

- رضوان قاسم مدير مركز بروجين للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية

- حسين الموسوي محرر الشؤون الامريكية في قناة العالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...