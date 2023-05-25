هدوء حذر على جبهات القتال في الخرطوم وسط تحليق للطائرات الحربية

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هذا بينما قالت مصادر اعلامية ان الهدوء الحذر خيم على الموقف بين الطرفين لكن تحليق الطيران الحربي في سماء كل من العاصمة الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري مع إطلاق مضادات أرضية من بعض مواقع قوات الدعم السريع جنوب الخرطوم استمر ولكنه بشكل اقل عن الايام الماضية.



هذا وكانت اطراف الصراع تبادلت الاتهمات بشان خرق الهدنة حيث اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بانتهاك الهدنة المعلنة، قائلا إنه أبلغ الجهات الراعية للاتفاق، لكن من وصفها بالمليشيا المتمردة لم تستجب لأي من مطالب الهدنة. وأكد الجيش التزامه بالمحافظة على الهدنة الإنسانية من دون التفريط في حقه بالدفاع عن النفس والدولة حسب تعبيره.



من جهتها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بخرق الهدنة الإنسانية وقصف مواقعها في عدة محاور وقالت إنها ملتزمة بالهدنة الإنسانية المعلنة تقديرا للظرف الإنساني ودعت من وصفتهم بالانقلابيين إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية واحترام اتفاق وقف إطلاق النار.



من جانبها، أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى ثمنمئة وخمسة وستين قتيلا، جراء الاشتباكات بين القوى المتقاتلة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

واكدت النقابة بوجود عدد كبير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في الحصر، لعدم تمكنها من الوصول إلى المستشفيات جراء صعوبة التنقل في ظل الوضع الأمني الراهن.

الى ذلك وصفت الامم المتحدة الوضع في السودان بالمفجع وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ان الامم المتحدة رصدت حالة عنف جنسي مناشدا طرفي القتال وقف النفع وحماية المدنيين.

مضيفا أن مكتبه تلقى تقارير عن استخدام طائرات مقاتلة واشتباكات في العاصمة الخرطوم رغم وقف إطلاق النار مشددا في إفادة صحفية ان كثير من المدنيين محاصرون فعليا في مناطق تشهد قتالا بلا هوادة.

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