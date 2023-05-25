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هكذا استخدمت أمريكا نجل علي عبد الله صالح لتنفيذ مخططها في اليمن

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد عبدالحميد الغرباني منتج الفيلم الوثائقي"السيطرة الأمريكية على اليمن"، ان الركيزة الاساسية للسيطرة على اليمن كانت في السيطرة العسكرية، حيث كانت البوابه الاوسع للسيطرة على اليمن في المجالات المختلفة الامني والسياسي والاقتصادي والثقافي والاعلامي والاجتماعي وفي مختلف المجالات.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"المشهد اليمني"، أشار الغرباني إلى أن احمد علي عبد الله صالح قد شكل جزءا من هذه البوابة حيث كان الامريكيون يطرحون على عبد الله صالح ولنجله ان القوات الخاصة اليمنية ستكون القوه الكبرى في الجيش اليمني وستشكل الرافع الاكبر للقوات اليمنية وستكون هي القوه البحرية وهي القوة الجوية وستكون هي قوة الدفاع الساحلي، وستكون هي القوات البرية.

ولفت الغرباني الى انه كان يتم اغتياء اختيارالتشكيلات لتدريبها امريكيا فكانت توهم على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة على انها ستكون هي القوة البحرية ويتم تدريبها على انشطة بحرية عادية لا ترقى الى مستويات نحن نشهدها في المراحل العادية في اليمن وفي غير اليمن واليمنيون هم مقاتلون بطبيعتهم.

وتتكشف الاوراق الامريكية والصهيونية في اليمن واحدة تلو اخرى حيث كشفت قناة المسيرة الفضائية في فيلم وثائقي جانبا من مظاهر التدخل والتحكم الأمريكي السابق في مفاصل السلطة والنظام في اليمن.

ويتناول الفيلم الوثائقي الاستقصائي 'السيطرة' الذي عرض في عدة أجزاء، مرحلة ما قبل ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر الفين واربعة عشر، ويتضمن مشاهد ومقاطع تنشر لأول مرة تستعرض ما كان يدور ويحدث في الخفاء من اختراق ووصاية أمريكية مباشرة طالت أبرز قيادات النظام السابق واخترقت البنية العسكرية والمخابراتية للدولة اليمنية انذاك.

كما كشف الفيلم، للمرة الأولى، وثائق ومستندات وشهادات لمسؤولين سابقين في المؤسسة الأمنية والعسكرية وتفاصيل ومعلومات عن أخطر أدوات السيطرة الأمريكية على نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعن النشاط الأميركي في السواحل اليمنية كشف الفيلم عن تسجيلات حصرية لتدريبات ضباط من البحرية الأميركية قوات يمنية خاصة بحضور قائد القوات الأميركية في القرن الأفريقي ماستين روبسون، كما عرض الفيلم مناورة بإشراف أميركي في الساحل الغربي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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