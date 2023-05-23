ايران.. تسجيل رقم قياسي لأكبر شطيرة سمك

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وقال مدير عام مكتب تحسين جودة وتطوير سوق الاحياء المائية، عباس مختاري، على هامش مهرجان طبخ الاسماك والاحياء المائية في أهواز ، ضمن اشارته إلى أن المهرجان يقام في ثلاث محافظات أخرى في نفس الوقت: من بين برامج منظمة الثروة السمكية الإيرانية في مجال زيادة استهلاك الفرد من المأكولات البحرية التأكيد على إقامة مهرجان المأكولات البحرية، وتنويع المنتجات المصنعة، وتعريف الناس بأساليب طهي المأكولات البحرية كغذاء صحي لهم لعامة المواطنين من خلال تهيئة السوق.



وأشار إلى تسجيل أكبر شطيرة سمك في إيران في مدينة أهواز، وقال: هذه الشطيرة التي يبلغ طولها 60 مترًا يتم تحضيرها باستخدام سمك كبير الرأس ويتم تقديمها للجمهور، ونأمل أن تقام هذه الإجراءات القيمة في مناطق أخرى من البلاد.



كما اعتبر مختاري أن أحد أهم أهداف إقامة المهرجانات ، بالإضافة إلى ايجاد الثقافة والترويج لاستهلاك المنتجات المائية، هو طمأنة المنتجين إلى وجود سوق موثوق به للمنتجات السمكية.