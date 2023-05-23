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تجدد الاشتباكات في الخرطوم رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ

تجدد الاشتباكات في الخرطوم رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في الخرطوم، اليوم الثلاثاء،على رغم بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار بين الجانبين.

العالم - السودان

وتحدثت وسائل إعلام عن سماع أصوات اشتباكات وغارات جوية جنوب العاصمة وفي الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم بعد الموعد المحدد للهدنة، بالإضافة إلى وقوع اشتباكات في منطقة الكدرو شمال الخرطوم بحري، ومواجهات في شارع الغابة وسط الخرطوم.

هذا وحذرت الأمم المتحدة، يوم أمس، على لسان مبعوثها إلى السودان فولكر بيرتس من "عرقنة متنامية" للنزاع الذي يشهده هذا البلد منذ أكثر من شهر، داعية طرفي القتال إلى التزام أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم بينهما.

كما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد الذين يلجأون إلى تشاد هربا من المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر في السودان "يتزايد بسرعة كبيرة" وقد بلغ حوالي 90 ألف لاجئ.

وبدأ سريان الهدنة التي تمتد أسبوعا، رسميا عند الساعة 19:45 بتوقيت غرينيتش، بعد يوم شهد تواصل الغارات الجوية والانفجارات في الخرطوم.

لكن يبدو أن مصيرها مهدد بأن يكون كسابقاتها، إذ أفاد سكان في الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم لوكالة فرانس برس عن سماع أصوات اشتباكات بعد موعد بدء وقف النار.

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تجدد الاشتباكات في الخرطوم رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ

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