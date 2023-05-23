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استقبال رسمي للرئيس الايراني من قبل نظيره الاندونيسي

استقبال رسمي للرئيس الايراني من قبل نظيره الاندونيسي
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رسميًا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد إبراهيم رئيسي في قصر مرديكا.

العالم - ايران

وبمجرد دخول الرئيس الايراني القصر الرئاسي الإندونيسي ، تم اطلاق 21 قذيفة مدفعية تكريما لوصول رئيس جمهورية إيران الإسلامية والوفد الإيراني.

وفي وقت لاحق ، قام رئيسا البلدين بزرع الشتلات في أراضي القصر الرئاسي الإندونيسي كعلامة على السلام والصداقة.

ومباشرة بعد مراسم استقبال الرئيس الإندونيسي للسيد رئيسي ، جرت محادثة خاصة بين رئيسي البلدين في شرفة قصر ميرديكا ومن ثم استمرات المفاوضات الثنائية من قبل وفدي رفيعة البلدين.

وبعد هذا الاجتماع ، سيتم التوقيع على وثائق مهمة للتعاون الثنائي بين إيران وإندونيسيا من قبل المسؤولين في البلدين.

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استقبال رسمي للرئيس الايراني من قبل نظيره الاندونيسي

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