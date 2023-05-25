أطفال العالم في خطر.. الهاتف الذكي يؤدي لمشاكل عقلية

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تشير الأبحاث الجديدة المقلقة إلى أنه كلما حصل الطفل على هاتف ذكي مبكرًا ، زادت فرص تعرضه لمشاكل الصحة العقلية عندما كان صغيرًا ، وفقًا لصحيفة Times of India.

الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

كشفت نتائج الدراسة ، التي أجرتها مختبرات سابين غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة في أكثر من 40 دولة ، أن هناك تدهورًا مستمرًا في معايير الصحة العقلية مع تقدم العمر عند امتلاك الهاتف الذكي لأول مرة (والذي يتضمن حبوب منع الحمل) النقصان.

وأفاد الشباب الذين كانوا يمتلكون الهواتف الذكية في مرحلة الطفولة المبكرة أنها تشكل خطرًا من متابعة الأفكار الانتحارية ، ومشاعر العدوان تجاه الآخرين ، والشعور بالانفصال عن الواقع ، والهلوسة.

النساء أكثر تضررا

جمعت الدراسة العالمية الجديدة بيانات من 27969 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 من أكثر من 40 دولة ، بما في ذلك ما يقرب من 4000 مشارك من الهند. اتضح أن النساء أكثر تضررا.

قال ما يصل إلى 74٪ من المشاركين في الدراسة ، الذين تلقوا أول هاتف ذكي لهم في سن السادسة ، إنهم واجهوا مشكلات صحية عقلية خطيرة عندما كانوا صغارًا مع درجات في نطاق “الحالة العقلية الحزينة أو المحزنة”. بينما انخفضت النسبة إلى 61٪ لمن حصلوا على أول هاتف ذكي في سن العاشرة. بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على الجهاز في سن 15 ، لم يكن معدل الحالة العقلية المتعثرة أعلى من 52٪. وجدت الدراسة أنه من بين أولئك الذين حصلوا على أول هاتف ذكي لهم في سن 18 ، تم تقييم 46٪ فقط على أنهم يعانون من اضطراب أو ضائقة نفسية.

الذكور أقل تأثرا

بالنسبة للرجال ، كان الاتجاه مشابهًا ، وإن كان أقل حدة. تم تصنيف حوالي 42٪ من أولئك الذين حصلوا على هاتفهم الذكي الأول في سن السادسة على أنهم يعانون من حالات عقلية “مضطربة” ، والتي انخفضت إلى 36٪ لمن حصلوا على الجهاز في سن 18 عامًا.

الأعراض والقدرات العقلية

تضمنت الدراسة ، Smartphone First Age and Mental Health Outcomes تقييمًا يغطي مجموعة من الأعراض والمهارات العقلية ، والتي تم دمجها لتوفير درجة عامة للصحة العقلية. ثم تمت مقارنة هذه الدرجات مع العمر المبلغ عنه لأول هاتف ذكي أو جهاز لوحي للمشاركين.

ضعف الشعور بالذات اجتماعيا

“الحصول على الهاتف في وقت مبكر يعني المزيد من مشاكل الصحة العقلية كشخص بالغ ، خاصة فيما يتعلق بالأفكار الانتحارية ومشاعر العدوان تجاه الآخرين ومشاعر الانفصال عن الواقع ؛ وقالت عالمة الأعصاب تارا ثياغاراجان ، الباحث الرئيسي في مختبرات سابين ، إنه بشكل عام شعور أضعف بـ “الذات الاجتماعية”. كيف يرى المرء نفسه والآخرين؟

تأتي النتائج على خلفية التدهور العالمي التدريجي في الصحة العقلية لكل جيل شاب عبر العالم الذي يدعم الإنترنت والذي بدأ في حوالي 2010-2014. على سبيل المثال ، وفقًا لدراسة الأسرة العالمية المتصلة بشركة McAfee والتي صدرت العام الماضي ، كان استخدام الهواتف الذكية بين الأطفال الهنود الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 عامًا 83٪ ، وهو أعلى بنسبة 7٪ من المتوسط ​​الدولي البالغ 76٪.

ممارسة الممارسة الاجتماعية

بينما تُظهر دراسة Sabine Labs وجود صلة قوية بين الاستخدام المبكر للهواتف الذكية وضعف الصحة العقلية في مرحلة الشباب ، إلا أنها لا تعالج أسبابه. لكن الباحث Thiagarajan يقدم بعض الأفكار ، بما في ذلك “إحصاءات الاستخدام تظهر أن الأطفال يقضون ما بين 5 و 8 ساعات يوميًا على الإنترنت – وهذا يصل إلى 2950 ساعة في السنة. قبل استخدام الهاتف الذكي ، كان من الممكن قضاء الكثير من هذا الوقت في التفاعل”. العائلة والأصدقاء. السلوك الاجتماعي معقد ويجب تعلمه وممارسته. عند مقارنتها بكرة القدم ، على سبيل المثال ، يمكن للجميع ركل الكرة والركض في سن الثانية ، لكن الأمر يتطلب الكثير من التدريب لتطوير المهارات والقدرة على التحمل لأداء جيد حقًا. وبالطبع لا يحصل الأطفال على ممارسة اجتماعية مكافئة ، لذلك يكافحون ويعانون في العالم الاجتماعي “.

رسالة للآباء

بالنسبة للوالدين ، تحتوي النتائج على رسالة واضحة مفادها أنه “من الأفضل تأخير إعطاء الهاتف الذكي للطفل قدر الإمكان ، مع الأخذ في الاعتبار أن ضغط الأقران مرتفع ومن الأفضل التركيز على التطور الاجتماعي للطفل ، كما هو مهم بشكل أساسي لرفاهيتك العقلية وقدرتك على التنقل ومواكبة العالم الحقيقي “.