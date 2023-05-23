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رئيسي: توقيع وثائق التعاون بين إيران وإندونيسيا یظهر عزمهما لتحسين العلاقات

رئيسي: توقيع وثائق التعاون بين إيران وإندونيسيا یظهر عزمهما لتحسين العلاقات
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد "إبراهيم رئيسي" إن إيران وإندونيسيا لديهما مجالات وقدرات مختلفة لتحسين مستوى العلاقات، مضیفا أن توقيع العديد من وثائق التعاون في مختلف المجالات يؤشر علی عزم وإرادة البلدين على تطوير العلاقات في جميع المجالات.

العالم - ايران

واعرب رئیس الجمهوریة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظیره الإندونيسي جوكو ويدودو عن أمله في أن يكون لهذه الزیارة نتائج بناءة في توسيع التفاعلات بين الدولتین الإسلاميتين القويتين في المنطقة والعالم ، لافتا الى ان النتائج ستستكمل بالزيارة المتبادلة للرئيس الإندونيسي إلى طهران.

کما أعرب عن أمله في أن يتم اتخاذ خطوات كبيرة في هذه الزیارة لتطوير العلاقات مع إندونيسيا وقال: لطالما تمتع البلدان بتفاعلات جيدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية خلال سبعين عاما مرت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأشار إلى تحديد الهدف لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار، وأضاف: نتطلع إلى التعامل مع البلدان المختلفة بالعملة الرسمية المحلية.

واوضح ان الجمهورية الإسلامية الإیرانیة اتخذت خطوات قيمة نحو تنمية العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد بجهود المتخصصين الشباب على الرغم من الضغوط والحظر الجائر المفروض على البلاد، مضیفا أن العقوبات والتهديدات فشلت في ايقاف تقدم إيران.

هذا ووقع مسؤولون رفيعو المستوى من إيران وإندونيسيا 11 وثيقة ومذكرة تعاون من أجل توسيع وتعميق التفاعلات الاقتصادية والسياسية.

وأقيمت مراسم توقيع وثائق ومذكرات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإندونيسيا صباح اليوم حيث جرت خلالها التوقيع على 11 وثيقة تعاون.

ومن بين وثائق التعاون الموقعة بين المسؤولين الإيرانيين ونظرائهم الإندونيسيين اتفاقية التجارة التفضيلية وإلغاء التأشيرات وتعزيز التبادلات الثقافية والتعاون الإشرافي على إنتاج المستحضرات الصيدلانية والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا وفي مجال النفط والغاز.

ووصل رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الثلاثاء الى جاكرتا على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الاندونيسي "جوكو ويدودو" وبهدف توطيد وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

ومن المقرر ان يجري الرئيس الايراني خلال هذه الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد كما سيتم التوقيع على عدة وثائق للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الايراني الى جاكرتا عقد لقاءات مع التجار ورجال الاعمال في البلدين، واجراء محادثات مع العلماء والمفكرين في اندونيسيا والاجتماع بالجالية الايرانية في هذا البلد .

یتبع..

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