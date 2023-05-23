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شاهد.. ما هي دلالة أسم مناورات المقاومة اللبنانية؟

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

وقال الاكاديمي والباحث السياسي محمد مرتضى ان مناورة حزب الله جاءت بالتزامن مع موعد عيد المقاومة والتحرير وقد اعتادت المقاومة على عدم القيام بعمل علني بهذا الشكل وكانت المناورات تتسم بالسرية، لكن هذا العام جاءت المناورات بعد مجموعة من الاحداث منها معركة وحدة الساحات في فلسطين والتهديدات الاسرائیلية بالحرب ورغم انه توقیت مناسبة سنوية لكن الاحداث أعطت دلالة خاصة على هذه المناورة.

العالم - خاص العالم

واضاف محمد مرتضى في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامح (مع الحدث) ان المقاومة دائما تعتمد السرية في العمل لكن الافت هو حجم التغطية الاعلامية التي تعمدتها المقاومة والدعوة الواسعة التي وجهتها المقاومة لمؤسسات اعلامية محلية وعربية ودولية لتوفير التغطية الاعلامية الكبيرة للمناورات.

وتابع ان هذه المناروات وعلى غير عادة المقاومة فقد كانت في السنوات الماضية مناورات دفاعية لكن هذه المناورة مختلفة لانها مناورة هجومية ومناورة لدخول وتحرير مستوطنة من خرق للسياج واسر جنود. واشار الى ان اليوم لا نتحدث عن تهديدات اعلامية من المقاومة بل عن مناورة علنية واطلق عليها اسم مناورة سنعبر وهي تسمية مهمة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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شاهد.. ما هي دلالة أسم مناورات المقاومة اللبنانية؟

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