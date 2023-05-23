شاهد.. ما هي دلالة أسم مناورات المقاومة اللبنانية؟

العالم - خاص العالم

واضاف محمد مرتضى في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامح (مع الحدث) ان المقاومة دائما تعتمد السرية في العمل لكن الافت هو حجم التغطية الاعلامية التي تعمدتها المقاومة والدعوة الواسعة التي وجهتها المقاومة لمؤسسات اعلامية محلية وعربية ودولية لتوفير التغطية الاعلامية الكبيرة للمناورات.

وتابع ان هذه المناروات وعلى غير عادة المقاومة فقد كانت في السنوات الماضية مناورات دفاعية لكن هذه المناورة مختلفة لانها مناورة هجومية ومناورة لدخول وتحرير مستوطنة من خرق للسياج واسر جنود. واشار الى ان اليوم لا نتحدث عن تهديدات اعلامية من المقاومة بل عن مناورة علنية واطلق عليها اسم مناورة سنعبر وهي تسمية مهمة.

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